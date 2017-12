Giallo di Santo Stefano a Controguerra: rinvenuto cadavere vicino al fiume

di Anja Cantagalli

Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Teramo a chiarire le cause della morte di un uomo trovato senza vita nei pressi del fiume Tronto, nel comune di Controguerra.



L'uomo, che potrebbe avere tra i 45 ed i 55 anni, è stato trovato senza vita nelle scorse ore da un passante che, a spasso con il cane, ha notato quel corpo senza vita.



I carabinieri del reparto operativo di Teramo, coadiuvati da quelli della compagnia di Alba Adriatica, si sono subito portati sul posto per i rilievi del caso. Ad una prima ispezione cadaverica non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo, ma risultati più precisi si avranno dall'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Greta Aloisi.



Non si esclude si tratti di un clochard, ma i militari stanno comparando anche eventuali denunce di scomparsa.



Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:16



