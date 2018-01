di Gianluca Lettieri

Condannato in via definitiva per una maxi rissa in un ristorante di pesce, è stato arrestato dai carabinieri di Francavilla. Massimiliano Di Giovanni, 38 anni, romano residente da tempo in Abruzzo, dovrà rimanere ai domiciliari per quattro mesi e 26 giorni. I fatti per i quali è finito nei guai si sono verificati a Francavilla al mare (Chieti) e risalgono al 4 marzo del 2011. La rissa avvenne in un noto locale di viale Alcione, sulla riviera nord. Nella zuffa rimasero coinvolte 16 persone: quattro giovani che vivevano a Francavilla (arrestati) e dodici ragazzi di Caramanico, Popoli e San Valentino (denunciati a piede libero) arrivati sulla costa con un pulmino per una serata tra amici. La rissa si scatenò per futili motivi: una battuta di troppo o, forse, una presenza troppo “rumorosa”. Fatto sta che nel violento faccia a faccia vennero utilizzate stoviglie, bicchieri, bottiglie e persino i coltelli che erano sui tavoli, tanto che cinque dei 16 ragazzi furono costretti a farsi medicare in ospedale. Nei giorni scorsi la condanna è diventata definitiva e, stamattina, i carabinieri hanno notificato a Di Giovanni l’ordine di carcerazione domiciliare emesso dalla Procura di Chieti.

Venerdì 26 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA