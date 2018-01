Chieti, ecco il video dell'assalto alla sala slot: banda fugge dopo la spaccata

di Gianluca Lettieri

Ore 2.31, parte l’assalto alla sala slot Golden Star. Una banda composta da tre malviventi, a bordo di un’auto utilizzata come ariete, devasta la vetrata del locale del Villaggio del Mediterraneo, a Chieti. I ladri puntano ai videopoker e ai cambiamonete. Ma la spaccata non va a buon fine: l’attivazione della sirena dell'impianto d’allarme e del nebbiogeno mette in fuga i banditi, anche perché in pochi minuti l’esercizio commerciale viene invaso dal fumo. L’auto usata dai malviventi, una Chrysler Voyager, è risultata rubata a Ortona. Sul caso indagano i poliziotti della Volante e della Mobile di Chieti.