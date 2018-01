Chieti, trenta chili di droga nascosti in aperta campagna

di Gianluca Lettieri

CHIETI - Trenta chili di marijuana nascosti in aperta campagna, vicino a un casolare. Sono stati sequestrati dalla Polizia e dalla Guardia di finanza di Chieti: in carcere è finito I.M., 29 anni, albanese incensurato. Custodita in 15 pacchi mimetizzati tra la vegetazione e sotto le foglie, la droga era destinata agli ambienti della movida cittadina, soprattutto dello Scalo. Il blitz della Squadra mobile e delle Fiamme gialle è scattato a Bucchianico, ai confini con Chieti, ieri pomeriggio. A insospettire gli investigatori, diritti dal vice questore aggiunto Miriam D’Anastasio, erano stati i continui passaggi e le numerose soste dell’albanese vicino alla stazione ferroviaria, dove spesso avvengono episodi di spaccio. A quel punto il giovane è stato seguito fino alla sua abitazione, in una zona isolata. Dalla successiva perquisizione dell’area sono spuntate fuori le confezioni di droga, lasciate in alcuni anfratti naturali. In casa sono stati sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e mille euro in banconote di vario taglio. È quindi scattato l’arresto.I DETTAGLI NELL’EDIZIONE DI DOMANI DEL MESSAGGERO ABRUZZO