Auto contro un albero: ragazzo gravissimo

Un ragazzo di 20 anni D. G. L. residente a Collecorvino ( Pescara) è rimasto ferito gravemente la notte scorsa in un incidente stradale accaduto lungo la strada Lungofino, al confine fra i territori comunali di Città Sant'Angelo ( Pescara) ed Elice ( Pescara). Secondo una prima ricostruzione erano circa le 2.30 quando il giovane, a bordo della sua auto, avrebbe improvvisamente perso il controllo, andando fuori strada e finendo contro un albero. Soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato poi trasporto in ambulanza all'ospedale civile di Pescara per un

vasto politrauma. Le sue condizioni sono serie e i medici si riserveranno la prognosi. Sono in corso gli accertamenti sull'accaduto.

