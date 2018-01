di Stefano Dascoli

CASTEL DI LAMA - Se L’Aquila di Battistini fosse riuscita a concretizzare, a dire poco, la metà della mole di gioco espressa finora in campionato, certamente oggi sarebbe a ridosso delle primissime del girone. E invece anche a Castel di Lama, su un campo ai limiti della praticabilità, i rossoblù hanno creato tanto e raccolto pochissimo. Magari con meno continuità del solito, ma lo 0-0 finale non rende giustizia a una partita condotta comunque con buona autorità al cospetto di una squadra, il Monticelli, che l’ha messa tutta sul piano fisico e caratteriale, aggredendo ogni pallone con il classico coltello tra i denti, come si conviene a chi deve salvarsi. Certo, in realtà un po’ tutti si attendevano che il tabù trasferta (appena 7 punti con quello di ieri) potesse infrangersi contro la penultima del torneo, ma come si sa il calcio non è una scienza esatta e quando non si è sufficientemente cattivi e cinici sotto misura anche Davide può diventare Golia. Se poi si pensa che, in ultima analisi, questa squadra gioca praticamente senza società e con una situazione caotica dietro le scrivanie (ieri si è visto l’ad Miani in tribuna insieme al ds Luigi Cima, c’erano ovviamente anche Dionisi e Rotilio) , beh allora tutto assume i connotati del miracolo sportivo. Insomma, solito copione: squadra bella e volenterosa, in grado di costruire tanto, ma con un killer instinct quasi inesistente. Si sperava in De Julis, carico e pronto dal primo minuto, ma il bomber si è mosso bene, ha sgomitato qua e là, ma praticamente non si è visto sotto porta. E senza le sue zampate sarà complicato andare in gol.Battistini ha puntato sul 3-4-1-2 con Boldrini a spaziare dietro Padovani e De Julis e il trequartista ha dimostrato di essere totalmente a suo agio in questo ruolo di raccordo, con libertà di movimento. Specialmente nel primo tempo ha giocato una grande partita, andando anche al tiro pericolosamente in un paio di circostanze. E’ lui il faro del gioco rossoblù, protetto alle spalle dalla quantità di Ruci e Steri, cerniera che anche ieri ha funzionato alla perfezione, in particolare nella prima frazione. Nel secondo tempo la partita è un po’ cambiata perché L’Aquila non è riuscita a mantenere con costanza la giusta compattezza.E così il Monticelli è riuscito a guadagnare un po’ di campo. La partita si è incattivita, ma tolta un’uscita volante di Farroni L’Aquila non ha corso rischi. Viceversa i rossoblù hanno avuto almeno due o tre palle importanti per assestare il colpo vincente: una ripartenza di Padovani fermata all’ultimo; una conclusione di Boldrini da due metri rimpallata; soprattutto un tiro di Buscé, tutto solo dal limite dell’area piccola, finito alle stelle. Un’occasione colossale in un momento decisivo (29’).Alla fine, insomma, pur senza gli abituali fuochi d’artificio, L’Aquila avrebbe ampiamente meritato la vittoria. Anzi, di più: avrebbe dovuto vincere per invertire la rotta in trasferta e dare un colpo in chiave playoff. Nulla di tutto questo, con alle porte un’altra settimana decisiva in ambito societario: si attendono programmi, strategie, chiarimenti.IL DOPO GARA - «Non sono soddisfatto per il risultato, non certo per la prestazione. La partita l’abbiamo fatta in lungo e in largo, senza concedere niente. Un peccato, mi spiace per i ragazzi, stanno lavorando alla grande, reagendo a tante cose». E’ deluso il tecnico dell’Aquila Pierfrancesco Battistini alla luce dello 0-0 contro il Monticelli. «Abbiamo incontrato un avversario molto bene organizzato, lo sapevamo – ha detto il mister in sala stampa – Ha utilizzato tutti i mezzi disponibili per fare risultato, come è giusto che sia sportivamente. Noi dobbiamo continuare così: è la 17esima prestazione positiva su 18 partite giocate». «Avevo pronosticato molte più difficoltà – ha concluso Battistini – Spiace non aver avuto la forza, la freddezza e anche un po’ di fortuna per fare gol quando dovevamo. Una tipica gara del girone di ritorno, nella quale i punti contano e ognuno se la gioca al massimo. Complessivamente è stata una partita corretta, non ci sono state entrate così gravi da giustificare l’alto numero di ammoniti. Il giallo a Farroni per perdita di tempo mi fa ridere: volevamo vincere, non ha nessun senso. Ci sono due o tre situazioni in cui non mi è piaciuta la lettura arbitrale. De Julis? Non è stata una prova negativa, si è messo a disposizione. Per lui ci vuole un po’ di rodaggio, ha fatto 60 minuti e questo è importante. Presto arriverà anche il gol». Squalificato mister Stallone, per il Monticelli ha parlato il vice Iachini: «Abbiamo incontrato una grandissima squadra, ma i ragazzi sono stati encomiabili. Il pareggio può essere giusto, hanno fatto qualcosa in più loro, ma possiamo essere soddisfatti».Marani 7; Pierantozzi 6, Sosi 6, Bassini 6.5; Aloisi 6, Gesuè 6.5 (34’st Bracciatelli sv), Fazzini 6, Gabrielli 6, Vallorani 6; Margarita 5.5 (1’st Ciabuschi 6), Galli 5.5 (20’st Petrarulo 6). All. IachiniFarroni 6; Pupeschi 6, Esposito 6, Cafiero 6; Marra 5.5 (28’st Buscé 5.5), Steri 6.5, Ruci 6.5 (31’st Di Paolo 6), Sieno 6; Boldrini 7; Padovani 5.5 (34’st Fabrizi 6), De Julis 5.5 (17’st Ibe 6). All. BattistiniCannata di Faenza 5 Note: ammoniti Gabrielli, Steri, Sosi, Farroni, Gesuè, Ruci, Cafiero, Bassini. Espulso Greco dalla panchina per proteste al 46’ primo tempo