È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Vasto F.O. 54 anni, pescatore vastese. Sarebbe stato lui, oggi pomeriggio, ad accoltellare al collo Domenico Urbano, 41 anni, suo cognato, dopo una lite scoppiata durante il pranzo di Natale. Il ferito, pugile professionista, ex campione europeo nella categoria pesi piuma, è ora ricoverato in rianimazione al San Pio a Vasto. Raggiunto da due fendenti al collo, l'uomo ha perso molto sangue, per via di una ferita alla giugulare. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico è in condizioni gravi, ma, secondo i Carabinieri, dovrebbe farcela. Il fatto di sangue si è verificato intorno alle 15 di oggi in via Vilignina, in località Montevecchio a Vasto. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato la lite familiare: a un certo punto l'aggressore avrebbe estratto un taglierino colpendo il cognato. Sono stati i familiari, per fare presto, ad accompagnare il ferito in ospedale dopo aver allertato il 118. Per motivi di sicurezza, alle 16.30, non sarebbe stato più possibile far decollare l'eliambulanza. L'arrestato, subito rintracciato dai militari, sarebbe collaborativo: ora si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Sull'episidio indaga il pm Gabriella De Lucia.

Luned├Č 25 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA